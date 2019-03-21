Год языков коренных народов России открылся международным форумом в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Церемония открытия года языков коренных народов в России состоялась в четверг в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Его первым мероприятием стал международный форум, в работе которого принимают участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, международные эксперты и представители ООН, передает корреспондент ТАСС.

По информации властей Югры, в форуме принимают участие около 500 человек - представители науки, общественности, органов власти, учителя родных языков России, а также эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китая, заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Чжан Сяоань (Китай), представители форума Нзоа Жерве (Камерун) и Пхулман Чаудхари (Непал).

По информации ФАДН, участники форума 21-22 марта в ходе четырех секций обсудят лучшие практики и проекты по поддержке родных языков, русского языка и языков коренных малочисленных народов, в частности, роль информационных технологий и СМИ в сохранении и популяризации языков народов России.

ЮНЕСКО 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации. План проведения Года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий. В России, по оценке Института языкознания РАН, насчитывается около 150 языков коренных народов.

В приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям Международного форума президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России продолжат поддерживать все языки живущих в стране народов, привлекая экспертов, педагогов, общественные организации, национальные общины и СМИ.