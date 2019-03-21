Все родившиеся в 2018 году в Свердловской области дети с синдромом Дауна остались в семьях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Ни один ребенок с синдромом Дауна не лишился семьи в Свердловской области в 2018 году, сообщил в четверг журналистам министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Ранее сообщалось, что количество отказов от детей с синдромом Дауна в Свердловской области с 2014 года по 2017 год уменьшилось примерно в 28 раз - с 85% до 3%.

"Благодаря реализации всех проектов мы не имеем ни одного случая отказа от ребенка, родившегося в 2018 году с синдромом Дауна. Все они [36 детей] остались в своих родных семьях", - сказал Злоказов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Он отметил вклад свердловской региональной общественной организации инвалидов "Солнечные дети", которая была учреждена в 2008 году.

По словам учредителя организации Татьяны Черкасовой, "Солнечные дети" объединяют 380 семей не только из городов Свердловской области, но и Ханты-Мансийска, Тюмени, Кургана, Перми и других. "Мы ориентируемся именно на семью. Информационно-психологическая поддержка семьи при рождении, служба ранней помощи - это основа жизни "солнечного" ребенка", - пояснила она.

Важным событием в жизни региона стало утверждение в 2016 году первого в РФ протокола объявления диагноза при рождении ребенка с синдромом Дауна, добавила Черкасова. "В протоколе прописано, в какие сроки, если позволяет состояние здоровья матери ребенка, необходимо объявить о том, что есть подозрение, в какие сроки берется кровь, как она попадает в генетический центр, кто сообщает маме и папе, что родился такой ребенок, в какой обстановке. Там есть пункты, в которых прописано, что произносить слово "отказ" нельзя", - уточнила она.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна. Впервые он был проведен в 2006 году. Синдром Дауна - заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома.