Первый в регионе коворкинг-центр "Точка кипения" открылся в Тюменской области

ТАСС, 21 марта. Первый коворкинг-центр "Точка кипения" Агентства стратегических инициатив (АСИ) открылся в четверг на площадке технопарка "Западно-Сибирский инновационный центр" в Тюмени. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АСИ.

"Пространство коллективной работы "Точка кипения" открылось в четверг в технопарке "Западно-Сибирский инновационный центр" в Тюмени. <…> Приоритетными направлениями станут повышение инвестиционной привлекательности региона, кадры для цифровой экономики, цифровизация промышленности, социальное предпринимательство, информационная безопасность и проекты для рынка Нейронет Национальной технологической инициативы (НТИ)", - уточнили в пресс-службе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что готов оказать поддержку перспективным проектам. "Ставить задачи - это задавать рамки. Рамок не будет, участники сами будут выбирать оптимальные, эффективные решения. А мы эти решения будем воплощать в жизнь", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Моор добавил, что в центре возможно появятся инициативы, которые смогут повысить экономическое положение и систему поддержки предпринимательства на более высокий уровень. "Мы вместе с бизнесом, образовательным и научным сообществом должны определиться, у каких технологий есть перспективы для применения в Тюменской области, и как нам поддержать талантливых, амбициозных людей, которые хотят жить в регионе и создавать будущее", - передает пресс-служба слова Моора.

Пространства коллективной работы "Точка кипения", созданные при поддержке Агентства стратегических инициатив в нескольких регионах России, предназначены для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков. В таких центрах они могут делиться опытом, результатами деятельности, совместно прорабатывать новые модели развития.

АСИ

Это некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России и развитию профессиональных кадров.