Два человека пострадали в результате хлопка газа на заводе в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел на заводе металлоизделий в Магнитогорске Челябинской области днем в четверг. В результате ЧП с травмами в медицинские учреждения доставлены два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Челябинской области.

"Сегодня днем в Магнитогорске на заводе металлоизделий произошел хлопок газовоздушной смеси после разгерметизации трех газовых баллонов. После хлопка произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано на площади 30 кв. метров. В результате хлопка травмы получили два человека, они госпитализированы в медицинские учреждения", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, рабочие в момент хлопка проводили работы на кровле одного из зданий завода, уточнили в пресс-службе. Предварительной причиной ЧП является нарушение правил проведения работ.

На ликвидацию последствий ЧП от РСЧС выезжало 25 человек и девять единиц техники, от МЧС - 14 человек и пять единиц техники.