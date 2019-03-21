Более 400 человек прибыли в Екатеринбург на форум по цифровизации сельского хозяйства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Более 400 специалистов из семи стран прибыли в Екатеринбург на научно-практическую конференцию "Цифровое сельское хозяйство" в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Об этом в четверг сообщила ТАСС ректор УрГАУ, доктор биологических наук Ольга Лоретц.

"Цифровизация сельского хозяйства - одна из приоритетных тем во всем мире и в нашей стране. Свердловская область в лидерах по внедрению интеллектуальных систем в агропромышленный комплекс (АПК). На предприятиях активно внедряются роботизированные фермы, оцифровка полей и другое. На нашу научную конференцию приехало более 400 специалистов из семи стран", - сказала Лоретц.

Как пояснила ректор, УрГАУ разрабатывает новые профили для подготовки специалистов по цифровым технологиям. В частности, с этого года стартует набор студентов в магистратуру по направлению информационные технологии в АПК, готовится к открытию направление магистратуры по биотехнологии на технологическом факультете.

"УрГАУ ведет активную научную работу по созданию роботизированных технологий, изучению их влияния на жизнь, продуктивность животных и многое другое. Ученые и студенты работают над созданием беспилотной сельскохозяйственной техники, умной теплицы, умного овощехранилища. В целом сейчас запущено несколько масштабных научных проектов, итоги которых представим на следующем году к юбилею вуза", - сказала ректор.

Уральский государственный аграрный университет - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В вузе действуют 64 образовательные программы, 22 научные школы по 11 направлениям.