Доходы бюджета Ямала увеличены на 12% в 2019 году

ТАСС, 21 марта. Доходы бюджета Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году увеличены на 20,5 млрд рублей, или на 12%, расходная часть бюджета региона увеличивается на эту же сумму, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ямала.

"На пленарном заседании Законодательного собрания округа депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в закон "Об окружном бюджете на 2019 год". В связи с ростом поступлений налога на прибыль основных налогоплательщиков и акциза на крепкую алкогольную продукцию доходы окружного бюджета увеличены на 20,5 млрд рублей (или на 12%). На эту же сумму увеличена и расходная часть бюджета-2019", - говорится в сообщении.

Ранее ямальские депутаты приняли окружной бюджет на 2019 год с прогнозируемыми доходами и расходами в размере 175 млрд рублей, окружной бюджет и бюджеты всех муниципальных образований округа были сформированы без дефицита.

Власти Ямала планируют за счет дополнительных ассигнований окружного бюджета увеличить финансирование мероприятий в области строительства, жилищной политики, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.

"В приоритете - амбициозные инвестиционные проекты, решение задач в рамках нацпроектов и традиционно - социально значимые расходы", - говорится в сообщении со ссылкой на директора департамента финансов ЯНАО Альбину Свинцову.

В частности, на строительство социальных объектов и расселение аварийного жилья будет направлено 8,7 млрд рублей, на финансирование региональных мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов, - 8,5 млрд рублей, на оказание мер социальной поддержки населению дополнительно направят более 500 млн рублей.