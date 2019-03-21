Центр биобезопасности лесов открыли в Тюменском госуниверситете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Центр биобезопасности лесов, который будет заниматься изучением биологических угроз лесным экосистемам и способов противодействия этим угрозам, открылся в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), сообщил в четверг ТАСС проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

В деятельности центра биобезопасности будут принимать участие партнеры из Университета Северной Аризоны (США): в ТюмГУ будут проходить практики и стажировки студенты и аспиранты из Северной Америки, первые из них приедут уже в мае 2019 года.

На первом этапе своей работы центр будет заниматься разработкой способов контроля численности популяций жуков- короедов - опасных вредителей леса, в том числе с использованием клещей и насекомых-паразитоидов.

Центр представляет из себя междисциплинарную лабораторию со всем необходимым оборудованием для анализа ситуации, проведения экспериментов и опытов. ТюмГУ, по словам проректора, отводит целое здание под Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO), в котором проводятся исследования в области биологической безопасности растений, животных и человека. В институте открыты две программы магистратуры на английском языке "Биобезопасность растений" и "Математическая биология и биоинформатика".

ТюмГУ имеет все необходимые компетенции для того, чтобы стать базовой организацией в создании крупного центра биобезопасности. "Научная повестка университета охватывает такие критически важные направления как биологические инвазии (внедрение чужеродных видов в экосистемы - прим. ТАСС), биология векторов (агентов-переносчиков патогенов - прим. ТАСС), разработка новых биопестицидов, устойчивость вредителей и возбудителей болезней к пестицидам, распространение микроорганизмов воздушно-капельным путем, точная идентификация вредителей и патогенов, оптимизация использования пестицидов и многое другое", - отметил Толстиков.