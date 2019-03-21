Глава Югры предложила создать международный ресурс для сбора сведений о коренных народах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры Наталья Комарова предложила создать международный аналог действующей в регионе базы данных о культурном наследии коренных народов. Инициативу она озвучила в четверг на пленарном заседании Международного форума года языков коренных народов в России.

2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. Цель этого - привлечь внимание к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки.

"В Югре создан электронный депозитарий на основе автоматизированной информационной системы, обеспечивающий массовый доступ пользователей к культурному наследию народов ханты, манси и ненцы. <…> Предлагаем на основе этого депозитария создать площадку для международного взаимодействия в соответствии с программой нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сказала она.

Она отметила, что на территории РФ проживают представители 17 из 22 народов финно-угорской группы.

Как пояснили ТАСС в департаменте общественных и внешних связей, депозитарий в ХМАО представляет собой электронную базу данных фольклора, языков, этнографических материалов, собранных в местах компактного проживания ханты, манси и ненцев. В нем собрано 3,7 тыс. часов аудизаписей песен, сказок, преданий, мифов, верований, праздников и обычаев на языках обских угров и самодийцев. В электронном ресурсе доступно свыше 380 фольклорных произведений коренных малочисленных народов Югры. Над проектом работают представители коренных народов региона, хорошо владеющие родными языками.

Международный форум года языков коренных народов в России проходит в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. По данным властей Югры, в нем принимают участие около 500 человек - представители науки, общественности, органов власти, учителя родных языков России, а также эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Непала, Финляндии, Китая.