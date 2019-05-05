Метеорологическое предупреждение объявлено в трех областях УрФО из-за аномальной жары

ТАСС, 5 мая. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Оно будет действовать с 5 по 9 мая, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте Уральского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"5-9 мая на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более", - говорится в сообщении.

В Курганской области, где в четырех районах и областном центре объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за крупных природных пожаров, продолжающихся несколько дней, 5 мая ожидается переменная облачность, ночью местами может быть непродолжительный дождь, днем без осадков. Температура воздуха днем может составить плюс 25 градусов, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

В Свердловской и Челябинской областях столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов днем, порывы ветра будут достигать 13 м/с, ночью местами возможны дожди.

В Тюменской области, по данным синоптиков, предупреждения нет. Осадки днем не ожидаются, воздух прогреется до плюс 23 градусов. Также спокойная обстановка будет и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В этих регионах ожидаются мокрый снег, дождь, будут порывы ветра до 14 м/с.