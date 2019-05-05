Власти Кургана запретили продажу алкоголя из-за вызванной пожарами чрезвычайной ситуации

ТАСС, 5 мая. Власти Кургана с воскресенья запретили торговлю алкогольной продукцией для скорейшей ликвидации чрезвычайной ситуации, объявленной в городе из-за природных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на территории города Кургана запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе пива <...> Не допускается продажа спиртного в организациях розничной торговли. Также запрещено продавать алкогольную продукцию на вынос и на предприятиях общественного питания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за шквалистого ветра в Кургане и ряде районов Курганской области 3-4 мая природные пожары перешли на населенные пункты, в четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки, по данным МЧС, в регионе зарегистрировали 162 возгорания, уничтожено и повреждено 84 здания. В деревне Ордина погибла пожилая женщина. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждены несколько уголовных дел.

Синоптики предупредили об аномальной жаре с 5 по 9 мая. Температура воздуха в воскресенье будет держаться в районе плюс 25 градусов, порывы ветра будут достигать 14 м/с.