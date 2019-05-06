Более 30 внезапных проверок боеготовности провели в ЦВО с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Более тридцати внезапных проверок боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного на территории 29 регионов России, состоялось с начала 2019 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"С начала года провели 31 внезапную проверку состояния боевой готовности с целью определения реального положения дел в войсках военного округа", - сказал генерал Лапин.

В ходе проверок военнослужащие отработали приведение в различные степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, борьбу с беспилотными летательными аппаратами, оборону наиболее важных экономических и промышленных объектов в регионе. Авиационные соединения и части выполнили задачи перебазирования самолетов и вертолетов на оперативные аэродромы и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов.

"В целом, войска округа подтвердили способность выполнять задачи по предназначению с надлежащим качеством и в установленные сроки. В новом учебном периоде, который стартует 1 июня, продолжим практику внезапных проверок в рамках подготовки к главному событию года - стратегическим учениям "Центр-2019", в ходе которых отработаем задачи по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - добавил командующий.

Центральный военный округа дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.