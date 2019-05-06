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Восстановление разрушенной части дороги в Югре может занять около недели

Инцидент произошел 5 мая на мосту в Нефтеюганском районе из-за обвала грунта
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© Пресс-служба УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. Движение по частично обрушившемуся участку трассы в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа может быть открыто до конца текущей недели, сообщили в понедельник ТАСС в сургутском филиале управления автомобильных дорог Югры.

5 мая на 710-м километре автодороги Нефтеюганск - Мамонтово произошло частичное обрушение проезжей части. Согласно фотографиям, выложенным на сайте УМВД, инцидент произошел на мосту из-за обвала грунта. Пострадавших и погибших нет, машины не были повреждены. На время восстановительных работ организован объезд через 714-й километр автодороги Нефтеюганск - Мамонтово (заезд в город Пыть-Ях) и через 676-й километр автодороги Нефтеюганск - Мамонтово (призывной пункт).

"Работы продолжаются, очень большой объем нужно сделать. <…> По предварительным данным, завершить работы и открыть движение планируется до конца текущей недели", - сказал собеседник агентства.

Управление автомобильных дорог занимается в Югре эксплуатацией дорог регионального и муниципального значения.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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