Новый поставщик электроэнергии в Челябинской области приступит к работе 1 июля

ТАСС, 6 мая. Компания "Фортум - Новая генерация" (ФНГ) с начала июля начнет выполнять функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области при условии погашения 4,78 млрд рублей долга предыдущего регионального поставщика, сообщила в понедельник электросетевая компания "МРСК Урала".

В апреле Минэнерго РФ признало компанию ФНГ победителем конкурса на статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области, после того как за долги этого статуса была лишена компания "Челябэнергосбыт". Роль поставщика временно была передана МРСК Урала.

"ФНГ должно приступить к выполнению функций гарантирующего поставщика с 1 июля 2019 года при условии выплаты 100% долгов предыдущего гарантирующего поставщика в регионе, компании "Челябэнергосбыт", перед поставщиками оптового рынка электроэнергии. Передача функций должна быть осуществлена при максимальном соблюдении интересов потребителей Челябинской области", - говорится в сообщении.

Ожидается, что ФНГ, которая является совместным предприятием финской Fortum и энергосбытовой компании "Восток", будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе.

Fortum является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят восемь теплоэлектростанций, пять из них базируются в Челябинской области.