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В Челябинской области начался ремонт церкви после пожара

29 апреля при пожаре в церкви в поселке Межевой пострадали восемь детей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Восстановление храма Спиридона Тримифунтского началось в поселке Межевой Саткинского района Челябинской области, где 29 апреля произошел пожар, в котором пострадали восемь детей. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Прихожане и благотворители начали ремонт пострадавшего церковного здания. Ведется расчистка стен, убран мусор, разобраны сгоревшая колокольня и кровля. Работа на храмовой территории не останавливается в течение всего дня", - говорится в сообщении.

В патриархате добавили, что богослужения временно будут совершаться в помещении приходской трапезной, также необходимо заново приобрести некоторые иконы и церковную утварь.

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