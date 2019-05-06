Медсестра-ветеран танкового корпуса примет участие в акции байкеров на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Акция байкеров пройдет 9 мая у монумента разведчикам-мотоциклистам в Екатеринбурге. В ней примет участие 95-летняя медсестра Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) Серафима Саляева, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент мотоклуба "Черные ножи" Вадим Хайрулин.

"Часть нашего клуба, около 20 человек, задействована в параде, который пройдет на центральной площади города. Другая часть клуба поедет к памятнику воинам-мотоциклистам. С нами поедет Серафима Михайловна [Саляева], медсестра Уральского добровольческого танкового корпуса", - сказал Хайрулин.

С 2002 года байкеры отправляются 9 мая к памятнику воинам-мотоциклистам 7-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, чтобы почтить их память.

Мотоклуб "Черные ножи" получил свое название в честь Уральского добровольческого танкового корпуса. Специально для его бойцов в Златоусте были выпущены финские ножи, которые немецкая разведка прозвала "черными" из-за цвета рукоятки. Позже так стали называть состав танкового корпуса.

Уральский добровольческий танковый корпус - уникальное танковое соединение, которое было создано на добровольные взносы жителей Урала. Во время войны корпус дошел до Праги.