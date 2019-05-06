АК "Ямал" примет решение по SSJ-100 после окончания расследования катастрофы в Шереметьево

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" не планирует усиливать меры безопасности при выполнении рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100 и ограничивать полеты после катастрофы авиалайнера этой модели в аэропорту Шереметьево до выяснения причин случившегося. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе "Ямала".

На сегодняшний день в парке авиакомпании 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. "Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом самолетов этого типа.

"Для того чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может", - сказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.