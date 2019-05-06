АК "Ямал" примет решение по SSJ-100 после окончания расследования катастрофы в Шереметьево

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" не планирует усиливать меры безопасности при выполнении рейсов на самолетах Sukhoi Superjet 100 и ограничивать полеты после катастрофы авиалайнера этой модели в аэропорту Шереметьево до выяснения причин случившегося. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе "Ямала".
На сегодняшний день в парке авиакомпании 15 самолетов Sukhoi Superjet 100. "Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом самолетов этого типа.
"Для того чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может", - сказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Как сообщалось ранее, после катастрофы авиакомпания "Якутия", использующая самолеты Sukhoi SuperJet 100, усилила контроль за их техническим состоянием. По словам первого замдиректора авиакомпании Ильи Пономарева, в "Якутии" сегодня эксплуатируется два воздушных судна SSJ-100, рейсы на этих типах самолетов выполняются по расписанию.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого". Максимальная вместимость - 103 места. Версия Long Range (SSJ 100 LR) имеет дальность полета более 4 тыс. км. Для своей скоростной категории "С" (крейсерская скорость - 830 км/ч, максимальная - 860 км/ч) самолет может садиться на весьма короткую полосу - 1700 м.