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Подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области арестован на два месяца

Тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями обнаружили утром 4 мая в частном доме в Нязепетровске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Нязепетровский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказали в суде.

Тела двух женщин, двух мужчин и ребенка с ножевыми ранениями были обнаружены утром 4 мая, по факту убийства возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

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