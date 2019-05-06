Акционеры "Уральских авиалиний" направят прибыль за 2018 год в фонд накопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Акционеры авиакомпании "Уральские авиалинии" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, а полученную прибыль в размере около 386 млн рублей направили в фонд накопления, следует из опубликованного в понедельник официального сообщения компании по итогам годового собрания.

"Прибыль 2018 года в размере 385 млн 924 тыс. рублей направить в фонд накопления. Дивиденды за 2018 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

В конце марта авиакомпания опубликовала отчет, согласно которому ее чистая прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2018 году сократилась до 415,4 млн рублей с 3,6 млрд рублей, полученных годом ранее. Генеральный директор компании Сергей Скуратов пояснил ТАСС, что существенное падение прибыли авиакомпании связано с ростом цен на топливо.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, по итогам прошлого года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.