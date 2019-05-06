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День Победы - 2019

Более 700 военных полицейских выйдут на улицы Урала, Сибири и Поволжья в День Победы

Военнослужащие Центрального военного округа обеспечат правопорядок на парадах и торжественных шествиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Более 700 военных полицейских обеспечат порядок и безопасность во время празднования Дня Победы в регионах Сибири, Поволжья и на Урале. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"Более 700 военнослужащих военной полиции Центрального военного округа обеспечат правопорядок на парадах и торжественных шествиях, которые пройдут 9 мая в регионах Сибири, Поволжья и на Урале", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для обеспечения безопасности дорожного движения 177 экипажей военной автомобильной инспекции сопроводят военные колонны к местам проведения парада Победы.

Всего в Центральном военном округе в День Победы в городах состоится три парада и более 30 торжественных шествий как пеших, так и механизированных колонн.

Как сообщалось ранее, 196 военнослужащих военной полиции округа впервые в этом году примут участие 9 мая в параде Победы, посвященному 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

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