Более 40 лесных пожаров общей площадью более 720 га зарегистрировано в Тюменской области

ТАСС, 6 мая. Свыше 40 лесных пожаров на площади более 720 га зарегистрировано по состоянию на 6 мая в Тюменской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"По состоянию на 6 мая в области зарегистрирован 41 лесной пожар на площади более 720 га. Прежде всего, это связано с наступлением сухой и теплой погоды, открытием сезона охоты и возникновением ландшафтных пожаров", - цитирует пресс-служба губернатора региона Александра Моора.

Уточняется, что с начала пожароопасного сезона 26 апреля в ГУ МЧС по региону поступило 839 сообщений о возгорании сухой травы.

В пресс-службе добавили, что противопожарный режим запрещает посещать леса, сжигать сухую траву, разводить костры.