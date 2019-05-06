Более 800 ветеранам Великой Отечественной войны в Югре отремонтируют жилье в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируют направить более 92 млн рублей на ремонт жилья 840 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны в 2019 году, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

"Из общего количества обследованных инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны (2,1 тыс. человек) нуждаемость в ремонте жилого помещения выявлена у 840 человек. <…> Общий объем денежных средств, необходимых на проведение ремонта - 92,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС заместитель директора - начальник управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Югры Людмила Низамова, ветеранам и инвалидам на ремонт жилья будет произведена разовая выплата, живущие в помещениях по соцнайму получат до 100 тыс. рублей, а в своем жилье или у детей - до 200 тыс. рублей. "С июня мы начнем выплаты на основании социального контракта, заключаемого между органами соцзащиты и ветераном. В нем будут указаны общая сумма работ и их виды. И уже родственники или местные власти помогут сделать ремонт ветеранам", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, среди предстоящих работ - замена труб, оконных блоков, установка душевых кабинок вместо ванн, в сельской местности - ремонт крыш, надворных построек, благоустройство придомовой территории.

Низамова напомнила, что в Югре всем нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны в 2014-2016 годах было капитально отремонтировано жилье. "Всего единовременная выплата была произведена более 2,7 тыс. инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму свыше 350 млн рублей", - сказала она.

По данным региональных властей, сейчас в Югре проживают более 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей и гетто.