Более 700 ветеранов войны и около 10 тыс. тружеников тыла проживают в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Большинство из более чем 9,7 тыс. тружеников тыла и 734 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сейчас в Екатеринбурге, планируют принять участие в параде Победы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"На сегодняшний день в Екатеринбурге проживают 734 ветерана Великой Отечественной войны и более 9,7 тыс. тружеников тыла. Большинство из них планируют принять участие и в параде Дня Победы, который состоится в Екатеринбурге 9 мая", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в администрации города прошел торжественный прием фронтовиков. Командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин пожелал ветеранам здоровья и долголетия. "Дорогие наши ветераны, на вашу долю выпало величайшее испытание - выстоять и победить. Ценой неимоверных усилий, благодаря своему мужеству, стойкости, верности солдатскому долгу вы сокрушили гитлеровскую военную машину, низкий Вам поклон и долгих лет жизни!" - приводит пресс-служба слова командующего.

9 мая в параде в Екатеринбурге примут участие расчеты объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и радиационной, химической и биологической защиты, Уральского института противопожарной службы МЧС России, управления ФСИН РФ по Свердловской области, Уральского округа войск национальной гвардии РФ, суворовского военного училища. Всего задействованы свыше 2,1 тыс. человек и более 100 единиц вооружения и военной техники.