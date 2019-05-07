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Ремонт поврежденного газопровода на Урале планируют завершить к вечеру 10 мая

Разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода "Ямбург - Поволжье" произошел 6 мая, в результате инцидента никто не пострадал

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Компания "Газпром трансгаз Югорск" планирует к вечеру пятницы завершить восстановление поврежденного магистрального газопровода в Свердловской области, сообщает Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"7 мая по состоянию на 08:00 мск проводятся работы по замене 25 метров трубы газопровода. Планируемое время завершения работ - 21:00 мск 10 мая", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС начальник пресс-службы "Газпром трансгаз Югорск" Виктория Ржавская, ликвидацией аварии занимается Пелымское линейное производственное управление (ЛПУ) компании. "Трое суток - это стандартное время для данных работ", - сказала она.

Разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода "Ямбург - Поволжье" произошел в понедельник вечером. Никто не пострадал. Потребителям газ подается по резервным линиям.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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