"Газпром трансгаз Югорск" исключил человеческий фактор при ЧП на газопроводе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты компании "Газпром трансгаз Югорск" не обнаружили внешних повреждений на участке поврежденного магистрального газопровода в Свердловской области, сообщила ТАСС во вторник начальник пресс-службы компании Виктория Ржавская.

"Внешних повреждений на теле трубы нет. Это означает, что не было воздействия человека или некоего предмета на нее. Планируется, что сейчас кусок метала (фрагмент поврежденной трубы - прим. ТАСС) будет отправлен на исследование в лабораторию, чтобы понять причины произошедшего. Предварительно, исследования могут занять от 5 до 7 дней", - сказала она.

Как сообщалось ранее, ликвидацией аварии занимается Пелымское линейное производственное управление компании. Работы планируется завершить до вечера 10 мая.

Разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода Ямбург - Поволжье произошел в понедельник вечером. Никто не пострадал. Потребителям газ подается по резервным линиям.