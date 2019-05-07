Дело экс-главы Челябинска Давыдова направлено в Верховный суд

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Областной суд направил в Верховный суд РФ материалы уголовного дела в отношении бывшего главы городской администрации Челябинска Сергея Давыдова. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда во вторник.

Давыдов осенью 2017 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, позже обвинение переквалифицировали на статью УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями". Советский районный суд 5 марта 2019 года прекратил уголовное дело Давыдова по ходатайству следователя УФСБ России по региону, ему был назначен судебный штраф в 40 тысяч рублей. Прокуратура направила в областной суд апелляционное представление об отмене решения суда в связи с несоответствием выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела.

"Сегодня Челябинский областной суд направил в Верховный суд РФ материалы уголовного дела в отношении Сергея Давыдова для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас Давыдов находится под подпиской о невыезде.

Давыдов был прокурором Челябинска и районным прокурором, с 2005 года, когда главой Челябинска был Михаил Юревич, работал его первым заместителем. В 2010-2014 годах возглавлял администрацию Челябинска.