Более 10 человек заразились кишечной инфекцией в университетской столовой в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре проводит проверку в связи с заражением кишечной инфекцией студентов и посетителей столовой Сургутского государственного университета (СурГУ). Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева.

"Идет речь о заражении сальмонеллезом. 13 случаев среди потребителей услуг столовой при СурГУ. Это и студенты, и другие граждане, питавшиеся в этой столовой. В настоящее время идут проверочные мероприятия, устанавливаются причины произошедшего", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, несколько человек госпитализировано, но точное число она уточнять отказалась.

Ранее местные СМИ сообщили, что более 20 человек, питавшихся в столовой вуза, попали в больницу из-за пищевого отравления.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.