В Свердловской области возродят радиоэкспедицию для школьников и студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Радиоэкспедиция для студентов и школьников, где они будут изучать тонкости работы с радиоустройствами, пройдет в Свердловской области в июле, сообщил журналистам директор Молодежного проектного центра радиоэлектронных систем УрФУ Алексей Рожков.

"Радиоэкспедиции не было со времен Советского Союза. Символично, что именно в этом году, когда исполнятся 160 лет со дня рождения Александра Попова (изобретатель радио - прим. ТАСС), мы возрождаем эту традицию", - сказал Рожков на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, посвященной Дню радио.

Он уточнил, что экспедиция будет проходить на базе отдыха Уральского федерального университета на берегу озера Песчаное с 15 по 22 июля. В течение недели участники будут тестировать различные радиоустройства, проходить мастер-классы по установке антенн и сбору радиоприемников. "Также будет спортивная часть, будет и просто отдых. Мы совмещаем приятное с полезным", - добавил куратор экспедиции.

По его словам, в мероприятии примут участие более 40 молодых радиолюбителей. Большая часть из них - победители регионального технического конкурса "Я - Радиоинженер", стартовавшего в январе этого года. Итоги конкурса будут подведены 7 мая в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ. Оценивать участников будет жюри, состоящее из представителей крупных компаний.

7 мая в России отмечается День радио. В 1895 году в этот день российский физик Александр Попов представил свое новое изобретение - радио.