В Екатеринбурге 7 мая побит температурный рекорд с 1996 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Температура воздуха в Екатеринбурге поднялась во вторник до 29 градусов, превысив историческое максимальное значение в этот день с 1996 года, сообщила ТАСС главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"Сегодня в Екатеринбурге отмечена самая высокая температура нынешней весны - 29,2 градуса, которая к тому же превысила историческое максимальное для данных суток значение. Предыдущий максимум на 7 мая был отмечен в 1996 году, тогда температура достигала 27,3 градуса. Завтра и в последующие дни температура все же понизится на 4-6 градусов, пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы", - сказала Шепоренко.