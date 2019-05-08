Два человека погибли от отравления во время застолья в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Два человека погибли от отравление спиртосодержащей жидкостью в Свердловской области. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"По предварительным данным, граждане, когда у них в ходе застолья закончилась выпивка, употребили в качестве спиртного техническую жидкость, не предназначенную для употребления в пищу. Двое умерших", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что Туринским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области по данному факту проводится доследственная проверка.