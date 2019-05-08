Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи первой в России внедрила электронную карту вызова. Это позволит медикам оперативно получать доступ к истории болезней пациента, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Теперь врачи в Сургуте, пока едут на вызов, могут ознакомиться со всеми назначениями, которые были даны пациенту, историей его болезней, результатами сданных анализов, поставленными ранее диагнозами. После осмотра медики сразу же оперативно вносят все данные в систему, подкрепляют их своей электронной подписью и далее, если это необходимо, направляют информацию в ту медорганизацию, куда будут госпитализировать человека", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, внедрять данную систему в Сургуте начали в 2017 году: медикам выдали планшеты для оформления вызовов, однако данные о вызове приходилось дополнительно оформлять на бумаге, теперь все делается дистанционно. "В других регионах, в частности, в крупных городах - Москве, фельдшеры также выезжают с планшетами, но у них нет возможности оперативно передавать данные о пациенте в больницу и дистанционно заниматься оформлением документов", - пояснил представитель ведомства.

Он также уточнил, что сейчас автоматизированы практически все процессы оказания помощи: от приема вызова, внесения диагноза до ведения электронной медицинской карты.

В какую сумму обошлась разработка данной системы, в департаменте пояснить не смогли.