Более 200 ветеранов посетили праздничные мероприятия, подготовленные суворовцами на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Более 200 ветеранов Великой Отечественной войны посетили торжественные мероприятия, которые подготовили суворовцы и кадеты Екатеринбурга в честь 74-й годовщины Победы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Дорогие наши ветераны! 9 мая в вашу честь мы вновь поднимем знамена и будем славить ваш великий ратный и трудовой подвиг. В едином парадном строю будут стоять внуки и правнуки военного поколения. Неразрывная связь поколений - наше огромное национальное богатство, в нем сила и достоинство России", - сказал командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь к собравшимся на открытии торжественного митинга.

В пресс-службе добавили, что мероприятие, которое было проведено в пятый раз, посетили более 200 ветеранов.

"По традиции состоялось возложение цветов к памятнику выпускникам Екатеринбургского суворовского военного училища, погибшим при исполнении служебных обязанностей и выполнении интернационального долга. В основу концертной программы, в которой приняли участие творческие коллективы училища и ЦВО, легли главные события войны", - рассказали в пресс-службе.

Для зрителей исполнялись песни военных лет. Было организовано чтение стихов и отрывков из дневника Тани Савичевой, у которой во время войны погибла вся семья.