На Урале предали земле останки военного летчика, погибшего в боях в августе 1942 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Останки уральского пилота, погибшего в 1942 году в небе над территорией Краснодарского края, похоронили в Нижнем Тагиле, об этом в среду рассказала пресс-служба администрации города.

"Спустя семьдесят с лишним лет вернулся на малую родину сержант Дмитрий Николаевич Детков. Пилот советского штурмовика Ил-2 был сбит фашистами и погиб 29 августа 1942 года на территории Краснодарского края. Останки героя были обнаружены в апреле 2018 года поисковиками отряда "Кубанский плацдарм". Во время предания земле праха Дмитрия Деткова состоялась торжественная церемония передачи личных вещей погибшего его родственникам", - рассказали в пресс-службе.

Останки Дмитрия Деткова предали земле на мемориале Воинской Славы Нижнего Тагила на центральном кладбище "Рогожино". После церемонии погребения состоялся общегородской митинг, посвященный наступающему Дню Победы. В митинге участвовали ветераны, труженики тыла, работники городских предприятий, студенты и школьники.

"Очень важно, что наши воины даже через столько лет возвращаются на Родину, что определяются имена героев, что поисковики помогают вернуть их семьям, которые все эти прошедшие с войны десятилетия не перестают искать своих предков, не перестают помнить об их великом подвиге <…>. Традицию перезахоронения праха тагильчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, мы будем продолжать, чтобы память о них на родной земле жила вечно", - сказал на митинге глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.