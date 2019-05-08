{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Polymetal построит на Урале фабрику по переработке медных и цинковых руд за 3,6 млрд руб.

Строительство предприятия в Краснотурьинске планируется завершить в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Компания Polymetal планирует в марте 2020 года начать строительство обогатительной фабрики по переработке руды с содержанием меди, цинка, серебра и золота в Свердловской области. Проект, который будет реализован на территории опережающего развития в Краснотурьинске, оценивается в 3,6 млрд рублей, говорится в презентации компании, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Полная стоимость реализации проекта - 3,586 млрд рублей, в том числе строительство железнодорожного пути для перевозки руды на обогатительную фабрику - 1 млрд рублей", - говорится в презентации.

Мощность обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать сырье с четырех уральских месторождений полиметаллических руд, составит 450 тыс. тонн в год. Предполагается, что строительство фабрики будет завершено в 2022 году. Полученные на предприятии концентраты будут поставляться на переработку как на российские предприятия, так и экспортироваться.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков c активами в России и Казахстане.

Статус территории опережающего социально-экономического развития город Краснотурьинск получил 19 сентября 2016 года, в этом уральском моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский", инвестиции в который до 2020 года могут составить 12 млрд рублей.

Теги
РоссияСвердловская область
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске
Единороссы просят прокуратуру разобраться с оплатой ЖКУ в разрушенном доме в Магнитогорске
По данным интернет-издания Снег.tv, жители пострадавшей во время взрыва газа многоэтажки получили платежки с пенями за неоплаченные месяцы текущего года.
Читать полностью