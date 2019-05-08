Polymetal построит на Урале фабрику по переработке медных и цинковых руд за 3,6 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Компания Polymetal планирует в марте 2020 года начать строительство обогатительной фабрики по переработке руды с содержанием меди, цинка, серебра и золота в Свердловской области. Проект, который будет реализован на территории опережающего развития в Краснотурьинске, оценивается в 3,6 млрд рублей, говорится в презентации компании, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Полная стоимость реализации проекта - 3,586 млрд рублей, в том числе строительство железнодорожного пути для перевозки руды на обогатительную фабрику - 1 млрд рублей", - говорится в презентации.

Мощность обогатительной фабрики, которая будет перерабатывать сырье с четырех уральских месторождений полиметаллических руд, составит 450 тыс. тонн в год. Предполагается, что строительство фабрики будет завершено в 2022 году. Полученные на предприятии концентраты будут поставляться на переработку как на российские предприятия, так и экспортироваться.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков c активами в России и Казахстане.

Статус территории опережающего социально-экономического развития город Краснотурьинск получил 19 сентября 2016 года, в этом уральском моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский", инвестиции в который до 2020 года могут составить 12 млрд рублей.