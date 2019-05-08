Четыре ПВР подготовили для эвакуированных из-за пожара жителей села в Курганской области

ТАСС, 8 мая. Власти подготовили четыре пункта временного размещения для жителей села Иковка Кетовского района Курганской области, где проводится эвакуация в связи с действующими в районе природными пожарами, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации района.

"Мы сейчас подготовили четыре пункта временного размещения - это детские лагеря около села Кетово и общежитие сельхозакадемии, которое также находится вблизи районного центра. Все эвакуированные будут обеспечены горячим ужином, питьевой водой - эти вопросы проработаны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что в село для координации действий прибыли врио губернатора Вадим Шумков и начальник регионального ГУ МЧС Олег Рожков.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, природный пожар в Кетовском районе действует в радиусе 8 км. "На месте уже работают более 150 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России БЕ-200 ЧС. Складывающуюся обстановку осложняет тридцатиградусная жара, отсутствие осадков и порывы ветра", - говорится в сообщении.

В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.