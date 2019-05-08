Следователь допросил депутата Ионина о стрельбе в Камышлове

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу из охолощенного (предназначенного для стрельбы холостыми патронами - прим. ТАСС) оружия в городе Камышлове Свердловской области, на допросе у следователя рассказал подробности происшествия. Допрос длился четыре часа, сообщил парламентарий ТАСС в среду.

"Конкретно интересовали обстоятельства. Они сейчас изучают, был ли умысел на хулиганские действия. Я рассказал подробно, в деталях, как это происходило. В принципе, следователя удовлетворило то, что я изложил. Разговор длился четыре часа, следователь был профессионален", - сказал Ионин.

По словам депутата, длительное время занял процесс оформления всех необходимых документов. "Я подписал заявление не применять ко мне депутатский иммунитет", - сказал Ионин. Следователь также интересовался вопросом обманутых дольщиков, к которым ездил депутат. Ионин пообещал передать все имеющиеся у него по этой проблеме бумаги в Следственный комитет для изучения.

В интернете 4 мая появилась видеозапись, на которой Ионин дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами в Камышлове. В стрельбе также участвовал его помощник Павел Грибков. По словам депутата, Грибков стрелял из автомата, чтобы проверить его работоспособность. Ранее источник во властных структурах региона сообщил ТАСС, что после стрельбы было возбуждено уголовное дело.

Ионин пояснял, что автомат был куплен Грибковым через интернет в подарок ребятам-юнармайцам для "Зарницы". 5 мая охолощенный автомат Ионин подарил юнармейцам, сейчас оружие передано на экспертизу.