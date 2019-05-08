В Курганской области выявлено более 130 нарушений требований пожарной безопасности

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Инспекторы государственного пожарного надзора выявили в Курганской области, где в майские праздники осложнилась ситуация с природными пожарами, более 130 нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в среду.

"В рамках подготовки объектов и территорий к летнему пожароопасному сезону надзорными органами Главного управления МЧС России по Курганской области осуществлены проверки противопожарного обустройства населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики, имеющих общую границу с лесными участками. В ходе проверок на территории области выявлено более 130 нарушений требований пожарной безопасности", - сказал представитель министерства. По его словам, 27 должностных лиц органов местного самоуправления и семь муниципалитетов за допущенные нарушения были привлечены к административной ответственности. В МЧС уточнили, что до конца мая все они обязаны устранить нарушения.

"В то же время благодаря проведенным проверкам удалось вовремя устранить свыше 80% выявленных нарушений", - отметили в МЧС.

Ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники. Тогда одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.