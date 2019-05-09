Авиагруппа "Русь" на Урале показала фигуры высшего пилотажа в честь Дня Победы

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 20 единиц раритетной техники и более 1000 человек приняли участие в торжественном шествии в Верхней Пышме в Свердловской области. Летчики смоленской авиагруппы "Русь" показали фигуры высшего пилотажа на самолетах Л-39 "Альбатрос", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смоленская авиагруппа "Русь" была перебазирована на Урал на аэродром "Уктус" в начале мая и сегодня показала свое мастерство высшего пилотажа при выполнении маневров. Летчики продемонстрировали в небе фигуры "Тюльпан", "Колокол", "Петля Нестерова", "Сердце", "Фонтан" и многие другие. Несмотря на пасмурную погоду и утренний дождь, в полетах было задействовано пять учебно-боевых самолетов.

В колонне прошел легендарный танк Т-34, трехбашенный танк Т-28 и быстроходный БТ-7. Впервые в этом году в параде приняла участие самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122 и американский грузовик "Студебеккер" - тягач для пушек, а также тракторы с пушками, машины-амфибии и бронеавтомобили.

Участие в торжественном шествии приняли парадные расчеты в военной форме образца 1941 года, сводный военный оркестр Центрального военного округа.

"Несравнимый вклад в победу внесли рабочие Пышминского медеэлектролитного завода. Здесь бесперебойно производилась для фронта легированная медь, которая была использована для производства 80% гильз для патронов и снарядов Красной Армии. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, выступая перед участниками торжественного шествия.