Аномально жаркая погода сохранится в нескольких регионах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни превысит норму на 7 и более градусов в нескольких регионах Уральского федерального округа, а также в Пермском крае. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"10-14 мая на территории Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края и Перми, 10 мая в Челябинской, 10-12 мая в Курганской областях сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в Свердловской области в эти дни ожидается до 27 градусов тепла, в Челябинской и Курганской температура поднимется до 28 и 31 градуса соответственно.

Ранее региональные главки МЧС предупредили о грозах, ливнях, граде и шквалистом ветре до 25 м/с в Челябинской и Свердловской областях 10 мая.

В Курганской области из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации в областном центре и пяти районах. По последним данным, ситуация стабилизировалась, угрозы населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры нет. В соседней Челябинской области действует особый противопожарный режим.