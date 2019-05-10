Около 20 нарушений особого противопожарного режима выявили в Курганской области

КУРГАН, 10 мая. /ТАСС/. Жители Курганской области продолжают сжигать сухой мусор, игнорируя требования особого противопожарного режима, установленные в регионе в связи с природными пожарами, только 9 мая составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС.

"Несмотря на сухую и ветреную погоду, которая установилась на территории региона с начала первых майских праздников, многие граждане игнорируют правила пожарной безопасности и требования особого противопожарного режима, продолжая сжигать сухой мусор. При этом под рукой у нарушителей нет ни воды, не первичных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая составили 17 протоколов об административных правонарушениях: пять из них за сжигание сухой растительности и мусора, 12 за отсутствие очистки территорий. Всего с начала пожароопасного сезона составлено более 300 протоколов на граждан, нарушивших требования пожарной безопасности.

Сотрудники регионального главка МЧС напоминают, что особый противопожарный режим предусматривает полный запрет на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и сухостоя, проведение любых других работ с применением открытого огня.

По последним данным, угроза поселениям Курганской области от природных пожаров отсутствует. Однако эвакуированные жители населенного пункта Иковка остаются в пунктах временного размещения либо у родственников. По данным МЧС, природный пожар в Кетовском районе Курганской области действует в радиусе 8 км. Село Иковка покинули более 1,7 тыс. человек, в селе проживает более 4,5 тыс. человек. Всего в тушении природных пожаров задействовано 970 человек и 200 единиц техники, в частности самолеты Ил-76 и ВЕ-200.

В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары. В результате пожаров одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС. Аномально жаркая погода в регионах Урала, в том числе Курганской области, сохраняется на протяжении нескольких дней. Столбики термометров показывают более 25 градусов, что выше климатической нормы на 8 градусов.