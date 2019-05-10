Военный вертолет помог защитить от огня поселки в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая. /ТАСС/. Армейская авиация Центрального военного округа (ЦВО) приняла участие в тушении природного пожара в Брединском районе Челябинской области, где введен режим ЧС. Решение о выделении авиационной техники было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению властей региона, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа.

"Для борьбы со стихией применялся транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством от авиабазы Упрун, дислоцированной в Челябинской области. Экипаж вертолета выполнил 14 сбросов воды общим объемом 70 т на очаг природного пожара. Это позволило предотвратить распространение огня на жилые дома в населенных пунктах Каракуль и Новинка Брединского района", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области ввели особый противопожарный режим в регионе на фоне крупных природных пожаров в соседней Курганской области. Он предполагает введение дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, возможное увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры.

На сайте ГУ МЧС по Челябинской области отмечается, что с 1 по 5 мая было зарегистрировано 67 лесных пожаров общей площадью 682,5 га, для борьбы с которыми было привлечено 782 человека, 276 единиц техники.

В настоящее время вертолеты ЦВО задействованы также в тушении крупных природных пожаров в соседней Курганской области. Там авиация применяется в Кетовском муниципальном районе. По последним данным, угроза поселениям Курганской области от природных пожаров отсутствует. В Курганской области с майских праздников действуют природные пожары, в результате которых одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах региона объявлен режим ЧС.

Аномально жаркая погода в регионах Урала, в том числе Курганской области, сохраняется на протяжении нескольких дней. Столбики термометров показывают более 25 градусов, что выше климатической нормы на 8 градусов.