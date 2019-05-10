На Урале завершили ремонт поврежденного газопровода

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая. /ТАСС/. Специалисты компании "Газпром трансгаз Югорск" полностью восстановили участок поврежденного магистрального газопровода в Свердловской области, сообщила в пятницу ТАСС начальник пресс-службы компании Виктория Ржавская.

"Работы на газопроводе полностью закончены. Он выведен в резерв", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

Как поясняла ТАСС Ржавская, специалисты исключили человеческий фактор из перечня возможных причин ЧП, поскольку при осмотре пострадавшего участка трубы не было обнаружено внешних повреждений. Фрагмент поврежденной трубы отправили на исследование в лабораторию. Ожидается, что результаты будут готовы после 13 мая.

Разрыв с возгоранием на участке магистрального газопровода "Ямбург - Поволжье" произошел вечером 6 мая. Никто не пострадал. Потребителям газ подается по резервным линиям.