Военных с инженерной техникой перебросили в Курганскую область для борьбы с пожарами

КУРГАН, 10 мая. /ТАСС/. Отряд военных и две единицы тяжелой техники прибыли в Кетовский район Курганской области для борьбы с природными пожарами, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"50 военнослужащих и две инженерные машины разграждения танковой дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, совершили 400-км марш в поселок Иковка Курганской области", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров под Курганом задействованы также вертолеты округа.

Отдельные очаги лесных пожаров остаются возле населенных пунктов в Кетовском районе, где действует режим ЧС. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам заседания межведомственного оперативного штаба с участием врио губернатора Вадима Шумкова.

"Проведенная авиаразведка показала наличие нескольких разрозненных очагов лесных пожаров в Кетовском районе, угроза распространения огня отсутствует. Предпринимаются все меры к локализации и ликвидации данных пожаров", - цитируется начальника ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков.

По данным МЧС, радиус возгорания в Кетовском районе достигает 8 км.

По последним данным, природные пожары в регионе сейчас не представляют угрозы населенным пунктам. Тем не менее 1,7 тыс. человек, эвакуированных из села Иковка с населением более 4,5 тыс. человек, остаются в пунктах временного размещения или у родственников.

Сейчас природные пожары в Курганской области тушат 970 человек и 200 единиц техники, включая самолеты Ил-76 и Бе-200. В результате пожаров в регионе погибла женщина, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. При этом аномальная жара в регионе сохраняется уже на протяжении нескольких дней.

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