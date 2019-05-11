Под Курганом проложили минерализованную полосу для защиты поселков от пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) при помощи инженерных машин разграждения (ИМР) выполнили прокладку минерализованной полосы протяженностью более 15 км для защиты поселков Курганской области от природных пожаров. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЦВО.

Военных с инженерной техникой перебросили в Курганскую область для борьбы с пожарами

"Проложена опорная минерализованная полоса протяженностью более 15 км около населенных пунктов Иковка и Чернавское Кетовского района от природных пожаров. Для борьбы с огнем также задействован вертолет армейской авиации Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5, который в течение дня выполнил 12 вылетов, сбросив более 60 т воды в районе населенных пунктов Сычево, Введенское, Просвет Курганской области. В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует", - говорится в сообщении.

Военную технику выделил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения региональных властей.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

В Курганской области несколько дней действуют природные пожары, площадь которых составляет несколько тысяч гектаров. В четырех районах и областном центре ввели режим чрезвычайной ситуации. Уничтожено и повреждено 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса. Возбудили несколько уголовных дел.