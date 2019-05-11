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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка

Виновному может грозить штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3-х лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки инцидента с нападением собаки на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 9 мая у одного из домов по ул. Новаторов. "Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту нападения собаки породы дойч-дратхаар на трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В результате происшествия ребенку причинены укушенные раны тела и рук", - сообщает пресс-служба ведомства.

Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3-х лет, уточняет пресс-служба.

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