В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки инцидента с нападением собаки на трехлетнего мальчика в Екатеринбурге. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел вечером 9 мая у одного из домов по ул. Новаторов. "Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту нападения собаки породы дойч-дратхаар на трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В результате происшествия ребенку причинены укушенные раны тела и рук", - сообщает пресс-служба ведомства.

Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3-х лет, уточняет пресс-служба.