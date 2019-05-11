Армейская авиация завершила работу по тушению природных пожаров под Курганом

ТАСС, 11 мая. Авиация Центрального военного округа (ЦВО) сбросила в субботу 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области, завершив работу по тушению природных пожаров, сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Армейская авиация Центрального военного округа завершила работу по тушению пожаров в Курганской области, сбросив сегодня 20 тонн воды в районе поселков Иковка и Чернавское Курганской области. В общей сложности за два дня работы вертолеты сбросили более 80 тонн воды на очаги", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, военнослужащие при помощи инженерных машин разграждения продолжают прокладку и расширяют до 6 м опорные минерализованные полосы по периметру пожара в южном направлении от поселка Иковка. Как отметили в пресс-службе округа, угрозы распространения огня для населенных пунктов нет.

В Курганской области несколько дней действуют природные пожары, площадь которых составляет несколько тысяч гектаров. В четырех районах и областном центре введен режим чрезвычайной ситуации.

Решение о выделении военной техники для борьбы с природными пожарами было принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным после обращения региональных властей. Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, организовано взаимодействие с МЧС России.

Как сообщалось ранее, в результате природных пожаров в Курской области уничтожено и повреждено 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел.