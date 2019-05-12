Военные завершили тушение лесных пожаров в Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили тушение лесных пожаров вблизи населенных пунктов Кетовского района Курганской области. Жители региона, где с начала мая бушевали крупные лесные пожары, возвращаются в свои дома. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе ЦВО.

"Группировка военнослужащих Центрального военного округа завершила тушение лесных пожаров вблизи населенных пунктов Кетовского района Курганской области. В настоящее время осуществляется возвращение жителей сел в свои дома", - сказали в пресс-службе.

За два дня работы армейская авиация на вертолете Ми-8 выполнила 16 вылетов, сбросив 80 т воды, а расчеты инженерных машин разграждения (ИМР) завершили прокладку и расширение опорных минерализованных полос общей протяженности более 17 км, отсекая населенные пункты Сычево, Введенское, Просвет от лесных пожаров.

Решение о выделении военной техники для борьбы с природными пожарами принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения региональных властей. В Курганскую область для тушения лесных пожаров направили группировку военнослужащих из 50 человек, вертолет армейской авиации Ми-8, а также тяжелую инженерную технику из Челябинской области.

Как сообщалось ранее, природные пожары в Курганской области уничтожили и повредили 84 здания, предотвращено распространение огня на более чем 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел.