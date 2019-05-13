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В Югре прокуратура выявила факты использования депутатами гордумы поддельных дипломов

На сайте региональной прокуратуры сообщается, что два депутата думы города Пыть-Яха уволены с занимаемых ими должностей в муниципальных организациях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Прокуратура в ходе проверки обнаружила у двух депутатов думы города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поддельные дипломы. Они уволены с занимаемых ими должностей в муниципальных организациях, сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

"Директором автономного учреждения горнолыжная база "Северное сияние", являющимся депутатом городской думы, в личное дело представлен диплом о высшем образовании, полученный в 2003 году в Тюмени по специальности "государственное и муниципальное управление". Несмотря на то, что должностное лицо обучалось по данной специальности с целью прохождения сокращенной образовательной программы, им представлен диплом о высшем образовании одного из Пермских университетов, который ему никогда не выдавался", - говорится в сообщении.

Аналогичные факты получения двух высших образований по сокращенной форме на основании подложных документов установлены при проверке дипломов, полученных заместителем директора унитарного предприятия "Управление городского хозяйства Пыть-Яха" в 2002 и 2010 годах в Тюмени.

Прокурор на имя главы Пыть-Яха и директора муниципального учреждения внес представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Депутаты уволены со своих должностей в муниципальных предприятиях.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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