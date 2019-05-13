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Нефтяная компания в Югре выплатила 250 сотрудникам долг в 6,6 млн рублей

Прокуратура региона организовала проверку по публикациям местных СМИ о намерении работников "Юкатекс Югра" объявить голодовку из-за якобы неприемлемых условий труда и задержки зарплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Юкатекс Югра", ведущая деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе, выплатила более 6,6 млн рублей долга по заработной плате сотрудникам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Компания "Юкатекс Югра" в марте 2019 года задолжала 250 сотрудникам более 6,6 млн рублей. К настоящему времени долг выплачен в полном размере", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по данным региональных СМИ сотрудники "Юкатекс Югра", головной офис которой располагается в Нягани, планировали объявить голодовку из-за якобы неприемлемых условий труда и задержки зарплаты. Прокуратура ХМАО по данным публикациям организовала проверку.

По данным программы СПАРК, "Юкатекс Югра" занимается бурением при добыче нефти, газа и газового конденсата. По 50% компании принадлежит Claybrook Limited и Actionbrook Limited, зарегистрированным на Кипре.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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