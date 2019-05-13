В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Фонда святой Екатерины.

Собор планируется построить в сквере на набережной городского пруда. Открытие намечено на 2023 год, к 300-летию Екатеринбурга.

"Тринадцатого мая 2019 года вокруг площадки, где будет построен собор святой Екатерины, появился забор, и строители приступили к работе. Разрешение на строительство было выдано ООО "Храм святой Екатерины" Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 25 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что территория пока огорожена временным забором, который планируется затем заменить. "Чуть позже будет поставлен современный шумо- и пылепоглощающий забор, который минимизирует неудобства горожан от стройки. Стоит отметить, что набережная и улица Бориса Ельцина будет открыта для всех желающих", - приводит пресс-служба слова директора фонда Александра Андреева.

Собор святой Екатерины планируют построить в Екатеринбурге вместо разрушенного более 80 лет назад. Он будет создан в стиле архитектуры XVII века. Екатерининский собор был построен на левом берегу реки Исеть в Екатеринбурге при основании города в 1723 году и разрушен в 1930 году.