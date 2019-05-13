В Курганской области из-за аномальной жары продлено метеорологическое предупреждение

ТАСС, 13 мая. Синоптики продлили предупреждение из-за аномально жаркой погоды, установившейся в Курганской области, до 13 мая включительно. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

"13 мая по области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в понедельник в Курганской области днем до 27 градусов тепла, ветер 2-7 м/с, порывы до 13 м/c.

Предупреждение в связи с аномально жаркой погодой было объявлено с 5 по 9 мая, затем его продлили до 12 мая.

В Курганской области с майских праздников бушевали природные пожары. Одна женщина погибла, несколько человек пострадали. Природными пожарами уничтожены и повреждены 84 здания, предотвращено распространение огня более чем на 900 жилых домов. Власти ограничили доступ населения в леса, возбуждено несколько уголовных дел. По последним данным федеральной Авиалесоохраны, в Курганской области пожары действуют на территории 6,7 тыс. га.